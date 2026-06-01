O Entorno do Distrito Federal terá tempo ameno nesta terça-feira (2). As temperaturas máximas alcançarão 31.0°C em Vila Boa, 30.6°C em Padre Bernardo e 29.3°C em Mimoso de Goiás. As menores temperaturas serão registradas em Abadiânia, com 12.8°C, e em Alexânia, com 13.1°C.A umidade do tempo na região será moderada, com média de 63.24%. Cidades como Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Cabeceiras podem registrar os índices mais altos. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 14.21%, mas Luziânia (35.0%), Alexânia (30.0%) e Abadiânia (25.0%) terão as maiores chances de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.7°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 25.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.3°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 25.6°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 30.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 28.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.4°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.