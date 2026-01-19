O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva nesta terça-feira (20). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Cristalina e Vila Boa, ambas com 25.3°C, e Luziânia, com 24.8°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Águas Lindas de Goiás, com 18.1°C, e Planaltina, com 19.0°C.A umidade média na região será de 87.24%. Cidades como Cristalina, com picos de 92.0%, Luziânia, com até 91.0%, e Abadiânia, com até 90.0%, terão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 66.18%, com destaque para Formosa e Cabeceiras, que apresentam 85.0% de chance de chuva, e Abadiânia, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 22.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Alexânia: máxima 22.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cabeceiras: máxima 24.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Cidade Ocidental: máxima 24.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Corumbá de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cristalina: máxima 25.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Formosa: máxima 24.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Luziânia: máxima 24.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mimoso de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Novo Gama: máxima 24.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Padre Bernardo: máxima 24.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Pirenópolis: máxima 22.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Planaltina: máxima 23.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 23.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Vila Boa: máxima 25.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Água Fria de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 21.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 24.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.