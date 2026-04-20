O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas amenas a quentes para terça-feira (21). A cidade de Vila Boa registrará a máxima de 30.6°C. Outras localidades com temperaturas mais elevadas incluem Padre Bernardo, com 29.9°C, e Mimoso de Goiás, com 29.0°C. As cidades mais frias serão Abadiânia e Novo Gama, ambas com mínima de 17.9°C.O tempo na região apresentará uma umidade média de 63.39%, com Novo Gama destacando-se com até 77.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 10.92%. As cidades de Corumbá de Goiás, Cristalina e Vila Boa têm a maior probabilidade de chuva, com 25.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 28.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 27.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.