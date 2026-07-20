O Entorno do Distrito Federal registrará um dia ensolarado e sem pancadas de chuva nesta terça-feira (21). A tarde promete ser quente em Padre Bernardo, que deve registrar máxima de 30,8°C, seguida por Vila Boa, com 30,0°C, e Pirenópolis, que alcança 29,5°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia serão mais frias em Cabeceiras, onde os termômetros devem registrar mínima de 11,2°C, e em Abadiânia, com mínima prevista de 11,8°C.Os índices de umidade relativa do ar apresentam uma média de 52,13% ao longo do dia, com destaque para Cabeceiras, que pode atingir umidade máxima de 75,0%, seguida por Formosa com 71,0% e Cidade Ocidental com 70,0%. A probabilidade média de chuva para o território é baixíssima, estimada em apenas 0,13%, sendo que a única variação relevante ocorre em Abadiânia, que apresenta uma leve chance de precipitação de 5,0% durante o período da noite.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27,5°C, mínima 11,8°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 11,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 27,8°C, mínima 11,9°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 11,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 27,7°C, mínima 11,2°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 11,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 27,2°C, mínima 12,5°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27,0°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 25,8°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 27,5°C, mínima 12,2°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 12,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 27,7°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 25,5°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 30,8°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 29,5°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 27,4°C, mínima 12,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27,9°C, mínima 11,9°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 27,3°C, mínima 12,5°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 30,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 12,6°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26,4°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.