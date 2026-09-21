O Entorno do Distrito Federal terá um dia de calor intenso nesta terça-feira (22), apresentando marcas térmicas bastante elevadas na maioria dos municípios. Entre os locais mais quentes, destacam-se Padre Bernardo, com máxima de 37,5°C, Vila Boa, que alcança 37,3°C, e Cabeceiras, com 36,0°C. Já os momentos mais amenos do período devem ocorrer em Novo Gama e Cristalina, que registram mínimas de 18,5°C e 18,6°C, respectivamente.Em relação à umidade do ar, a média para o dia é de 47,53%, sendo que o índice máximo chega a 76,0% em Abadiânia e a 73,0% em Alexânia e Cristalina. A possibilidade de chuva segue baixa na maior parte do território, com média de 12,11%, embora Abadiânia registre a maior probabilidade de precipitação, alcançando 45,0%, seguida por Pirenópolis, com 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 32,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 45,0%Alexânia: máxima 33,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Cabeceiras: máxima 36,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cidade Ocidental: máxima 34,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Corumbá de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cristalina: máxima 32,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Formosa: máxima 34,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 34,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 32,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 37,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 34,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Planaltina: máxima 34,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 34,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 37,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Água Fria de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.