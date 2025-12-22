O Entorno do Distrito Federal terá tempo com altas temperaturas na terça-feira (23). As máximas podem chegar a 29.8°C em Cocalzinho de Goiás, 29.4°C em Vila Boa e 28.7°C em Padre Bernardo. Já as menores temperaturas serão registradas em Abadiânia e Águas Lindas de Goiás, ambas com 17.1°C.A umidade média na região ficará em 74.66%, com cidades como Abadiânia, Alexânia e Cocalzinho de Goiás apresentando umidade noturna de 87.0%. A probabilidade média de chuva é de 18.03%, sendo maior em Formosa, com 40.0%, seguida por Abadiânia e Alexânia, com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Alexânia: máxima 27.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cabeceiras: máxima 27.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Cidade Ocidental: máxima 26.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 19.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 26.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Formosa: máxima 26.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 27.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Novo Gama: máxima 26.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Pirenópolis: máxima 27.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 26.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.