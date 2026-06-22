O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas variando de amenas a quentes na terça-feira (23). As temperaturas máximas alcançarão 30.5°C em Padre Bernardo, 30.1°C em Vila Boa e 29.4°C em Mimoso de Goiás. As mínimas mais baixas serão registradas em Cabeceiras, com 12.8°C, e em Santo Antônio do Descoberto, com 13.3°C.A umidade média na região será de 64.95%, com Cabeceiras apresentando os maiores índices de umidade noturna, chegando a 86.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 4.47%, sendo as maiores probabilidades observadas em Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia, todas com 10.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.5°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.9°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 27.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 26.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 28.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 28.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 26.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 30.5°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 28.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Planaltina: máxima 28.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.9°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.