O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta terça-feira (24), com Pirenópolis registrando a maior probabilidade de 95%. As temperaturas máximas na região serão de 27.5°C em Vila Boa, 26.0°C em Cabeceiras e 24.9°C em Cidade Ocidental. Já as mínimas devem ser de 18.5°C em Cocalzinho de Goiás e 18.6°C em Águas Lindas de Goiás.A umidade média no Entorno do Distrito Federal ficará em 87.87%, com Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás e Pirenópolis atingindo os maiores índices, com 98% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 44.08%, sendo que Pirenópolis apresenta 95%, Cocalzinho de Goiás 70% e Cristalina 65% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 23.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 23.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Cidade Ocidental: máxima 24.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 22.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 22.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Cristalina: máxima 23.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Formosa: máxima 24.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 24.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mimoso de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Novo Gama: máxima 24.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Padre Bernardo: máxima 24.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 22.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Planaltina: máxima 24.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 23.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Vila Boa: máxima 27.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 22.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.