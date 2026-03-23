O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta terça-feira (24). O tempo apresentará temperaturas máximas notáveis em Vila Boa, atingindo 27.5°C, Padre Bernardo com 27.0°C e Pirenópolis com 26.3°C. As mínimas ficarão por conta de Águas Lindas de Goiás, com 17.3°C, e Cristalina, com 17.4°C.A umidade média na região será de 85.97%. Cidade Ocidental, Formosa e Água Fria de Goiás destacam-se com os maiores índices de umidade, chegando a 97.0%. Quanto à precipitação, a probabilidade média de chuva é de 56.45%, com Águas Lindas de Goiás, Alexânia e Cocalzinho de Goiás registrando as maiores chances, todas com 95.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 25.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Cabeceiras: máxima 25.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Cidade Ocidental: máxima 25.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 25.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 24.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Luziânia: máxima 26.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Novo Gama: máxima 25.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 27.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Pirenópolis: máxima 26.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Planaltina: máxima 25.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 27.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.