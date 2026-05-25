O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas na terça-feira (26). As máximas mais elevadas serão registradas em Vila Boa, com 30.9°C, Padre Bernardo, com 30.2°C, e Pirenópolis, com 29.6°C. Já as menores temperaturas mínimas ocorrerão em Alexânia, com 13.7°C, e Abadiânia, com 14.0°C.No Entorno do Distrito Federal, a umidade do ar deve ficar em torno de 67.5% amanhã, com as cidades de Cabeceiras (86.0%), Valparaíso de Goiás (85.0%) e Cidade Ocidental (84.0%) apresentando os maiores índices. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 6.84%, e as maiores chances, de 10.0%, são esperadas em Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.3°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Alexânia: máxima 27.6°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 27.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 27.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cristalina: máxima 25.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 27.7°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 27.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 25.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 30.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 29.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 27.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.6°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.