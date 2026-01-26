O Entorno do Distrito Federal terá um tempo marcado por grande chance de chuva amanhã, terça-feira (27). As temperaturas variarão, com as cidades mais quentes sendo Vila Boa, que alcançará 31.6°C, Padre Bernardo e Mimoso de Goiás, ambas com máximas de 30.1°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com 18.6°C, e Abadiânia, com 18.7°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 71.29% em média. Cidades como Abadiânia, Alexânia e Cristalina podem experimentar umidade de até 84.0%. Em relação à precipitação, a probabilidade média é de 28.95%, mas algumas localidades terão chances significativamente maiores, como Águas Lindas de Goiás, com 75.0%, e Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás, ambas com 65.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 28.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 26.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 28.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 28.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 28.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 28.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 27.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 31.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.