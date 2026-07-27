O Entorno do Distrito Federal terá um dia de sol predominante e baixa probabilidade de precipitação nesta terça-feira (28). No período mais quente do dia, as marcas nos termômetros podem alcançar picos elevados, especialmente em Padre Bernardo, que deve registrar máxima de 33,2°C, seguida por Vila Boa, com 32,4°C, e Pirenópolis, com 32,0°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia reservam momentos mais amenos, com mínimas de até 13,5°C nas cidades de Santo Antônio do Descoberto e Cabeceiras.No que diz respeito à umidade do ar, a média geral para a região deve ficar em 49,21%, sendo que Cabeceiras desponta com o maior índice, atingindo 71,0%, seguida por Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto, ambas com 68,0%. Já a probabilidade média de chuva no território é de apenas 6,05%, embora localidades como Abadiânia, Alexânia e Cidade Ocidental apresentem chances ligeiramente superiores, estimadas em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 30,0°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 30,1°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 14,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 30,7°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 13,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 29,9°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 28,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Formosa: máxima 30,2°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 30,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 28,3°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 33,2°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 32,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 30,1°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 30,4°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Vila Boa: máxima 32,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.