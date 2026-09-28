O Entorno do Distrito Federal experimentará um dia de calor expressivo nesta terça-feira (29), apresentando marcas térmicas acentuadas. O pico do calor se dará em Vila Boa, com máxima de 38,0°C, seguida por Padre Bernardo, com 37,4°C, e Cabeceiras, que marca 36,5°C. Já os registros mais amenos de temperatura mínima devem se concentrar em Abadiânia e Alexânia, ambas com 19,1°C.No que diz respeito à umidade do ar, a média estimada é de 40,34%, sendo que Abadiânia registra o índice mais elevado de 63,0%. A probabilidade média de precipitação para a região é de 0,79%, com a maior chance de chuva projetada para Águas Lindas de Goiás, alcançando os 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 34,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 34,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 36,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 35,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 34,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 35,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 36,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 33,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 37,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 35,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 34,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 35,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 38,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.