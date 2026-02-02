O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (3), com o tempo instável predominando na região. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 30.1°C, Cabeceiras, com 29.3°C, e Luziânia, atingindo 28.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com 19.2°C, e Planaltina, que terá mínima de 20.0°C.A umidade média do tempo ficará em 84.16%, com Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Cristalina apresentando os maiores índices de umidade noturna, com 93.0% cada. A probabilidade média de chuva é de 61.97%, com Abadiânia, Alexânia e Cidade Ocidental registrando as maiores chances de precipitação, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Alexânia: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cabeceiras: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cidade Ocidental: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cristalina: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Formosa: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Luziânia: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Novo Gama: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Padre Bernardo: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Pirenópolis: máxima 25.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Planaltina: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Vila Boa: máxima 30.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.