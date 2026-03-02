O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (3). As temperaturas máximas mais elevadas estão previstas para Vila Boa, com 28.4°C, Padre Bernardo, com 28.3°C, e Abadiânia, com 28.1°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Novo Gama, com 17.6°C, e Águas Lindas de Goiás, com 17.9°C.A umidade média na região será de 81.53%, com cidades como Formosa e Planaltina atingindo 95.0%, e Água Fria de Goiás com 94.0%. A probabilidade de chuva é alta em algumas localidades, com Cidade Ocidental registrando 70.0%, e Novo Gama e Valparaíso de Goiás com 65.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Cabeceiras: máxima 27.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Cidade Ocidental: máxima 27.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 26.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Formosa: máxima 26.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Luziânia: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Novo Gama: máxima 27.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Padre Bernardo: máxima 28.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Pirenópolis: máxima 27.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 40.0%Planaltina: máxima 26.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.