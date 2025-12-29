O Entorno do Distrito Federal terá um tempo marcado por grande chance de chuva nesta terça-feira (30). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Vila Boa, com 33.2°C, Cocalzinho de Goiás, atingindo 32.5°C, e Corumbá de Goiás, com 31.2°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão de 19.6°C em Abadiânia e Alexânia.A umidade média na região será de 73.37%, com cidades como Abadiânia, Alexânia e Cristalina apresentando índices mais altos, chegando a 86.0%. A probabilidade média de chuva para o Entorno do Distrito Federal é de 33.42%, mas o tempo em cidades como Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis indica uma probabilidade de chuva de 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 30.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Formosa: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Luziânia: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Mimoso de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 30.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 30.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 33.2°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.