O Entorno do Distrito Federal terá um tempo estável e sem previsão de chuva na terça-feira (30), com variação de temperaturas. As máximas na região alcançarão 30.0°C em Vila Boa, 29.9°C em Padre Bernardo e 29.5°C em Pirenópolis. As mínimas mais baixas serão registradas em Alexânia, com 12.5°C, e em Abadiânia, com 12.9°C.A umidade média na região ficará em 60.68%, com a cidade de Cabeceiras apresentando os maiores índices de umidade, chegando a 82.0%. Não há probabilidade de chuva para a região, com todas as cidades registrando 0.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.9°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 27.1°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 26.4°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 26.4°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 25.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 27.1°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 26.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 24.7°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 29.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 27.2°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.3°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.