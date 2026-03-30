O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (31), com o tempo variando entre quente e ameno. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 28.8°C, Padre Bernardo, com 28.0°C, e Luziânia, com 27.7°C. Já as mais frias serão Abadiânia e Águas Lindas de Goiás, ambas registrando mínimas de 17.0°C.A umidade média na região ficará em 76.08%, com cidades como Águas Lindas de Goiás, Formosa e Cabeceiras podendo atingir até 90.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 39.08%, com destaque para Pirenópolis, onde a chance de chuva é de 90.0%, e Alexânia e Cristalina, com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 27.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cabeceiras: máxima 27.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cidade Ocidental: máxima 26.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 55.0%Cristalina: máxima 26.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Formosa: máxima 25.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Luziânia: máxima 27.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 60.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Padre Bernardo: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 27.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Planaltina: máxima 25.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Vila Boa: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.