O Entorno do Distrito Federal reserva um dia firme e com predomínio de sol para esta terça-feira (4), com termômetros oscilando entre a média mínima de 15,39°C e a máxima de 26,93°C. Entre os destaques de calor, Vila Boa desponta com máxima de até 30,1°C, seguida por Padre Bernardo com 29,8°C e Pirenópolis com 28,6°C. Já as menores temperaturas devem ser registradas em Cabeceiras, que pode marcar 13,4°C, e em Santo Antônio do Descoberto, com mínima de 13,7°C.A umidade relativa do ar apresenta média de 53,55%, com os maiores índices esperados em Novo Gama e Cabeceiras, que devem alcançar até 71,0%. Além disso, a probabilidade de chuva é extremamente baixa na região, registrando uma média de apenas 8,29%, sendo que o índice máximo não ultrapassa 10,0% em cidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26,6°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 26,7°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cabeceiras: máxima 27,4°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 13,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cidade Ocidental: máxima 26,3°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Corumbá de Goiás: máxima 26,4°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cristalina: máxima 24,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Formosa: máxima 27,1°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 26,8°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Novo Gama: máxima 24,4°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 29,8°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pirenópolis: máxima 28,6°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 26,8°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26,7°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 26,4°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 30,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 27,3°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.