O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas amenas a quentes para a terça-feira (5). As máximas podem chegar a 31.4°C em Vila Boa, 30.5°C em Padre Bernardo e 29.6°C em Pirenópolis. As cidades mais frias serão Alexânia, com mínima de 15.7°C, e Abadiânia, com 16.1°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 65.47%. Em algumas cidades, como Cidade Ocidental, Formosa e Novo Gama, a umidade pode alcançar 81.0%, enquanto em Vila Boa a umidade diurna será de 44.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com a maior incidência em Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia, marcando 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 27.8°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 28.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 27.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 26.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 27.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 27.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 25.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 30.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 27.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 31.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.