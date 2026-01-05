O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (6). As temperaturas máximas alcançarão 24.2°C em Vila Boa, 23.8°C em Cocalzinho de Goiás e 23.0°C em Cabeceiras. Já as mínimas devem ser de 17.4°C em Águas Lindas de Goiás e 17.9°C em Cristalina.A umidade média do tempo na região será de 87.63%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Cristalina, com 94.0%, Luziânia e Vila Boa, ambas com 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 62.63%, com Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental e Cocalzinho de Goiás apresentando as maiores chances, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 21.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Alexânia: máxima 21.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Cabeceiras: máxima 23.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cidade Ocidental: máxima 22.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 20.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Corumbá de Goiás: máxima 22.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 19.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 21.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Formosa: máxima 22.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Luziânia: máxima 22.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mimoso de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Novo Gama: máxima 21.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Padre Bernardo: máxima 22.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Pirenópolis: máxima 21.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Planaltina: máxima 22.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 21.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Valparaíso de Goiás: máxima 21.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Vila Boa: máxima 24.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 22.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 20.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 23.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.