O Entorno do Distrito Federal terá uma terça-feira (6) marcada pelo predomínio de sol e baixa expectativa de chuva, caracterizando um cenário de calmaria atmosférica. A temperatura média máxima estimada é de 29,39°C, enquanto a média mínima deve ficar em 18,84°C. Os picos de calor se concentram em Vila Boa, que registra máxima de 33,9°C, Cabeceiras, com 32,3°C, e Padre Bernardo, com 32,2°C. Já as marcas mais amenas do período ocorrem em Novo Gama, com mínima de 17,9°C, e Águas Lindas de Goiás, com 18,3°C.Em relação à umidade do ar, a média regional é de 69,66%, sendo que os maiores índices esperados se concentram em Abadiânia, com até 87,0%, e Alexânia, com 86,0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 15,92%, contudo, algumas cidades apresentam maior propensão a precipitações, como Planaltina, que lidera com 55,0% de chance, e Águas Lindas de Goiás, com 45,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Alexânia: máxima 28,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Cabeceiras: máxima 32,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cidade Ocidental: máxima 29,4°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 27,6°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Formosa: máxima 30,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 29,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Mimoso de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 27,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 32,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 29,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Planaltina: máxima 29,8°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Vila Boa: máxima 33,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Água Fria de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.