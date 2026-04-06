O Entorno do Distrito Federal apresenta grande chance de chuva nesta terça-feira (7). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Vila Boa, com 30.2°C, Padre Bernardo, com 29.6°C, e Pirenópolis, atingindo 28.7°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Novo Gama, com 18.7°C, e Águas Lindas de Goiás, com 18.8°C.\nA umidade do tempo terá uma média de 76.42% na região, com os maiores índices à noite em Santo Antônio do Descoberto, chegando a 91.0%, Águas Lindas de Goiás e Padre Bernardo, ambas com 90.0%. A probabilidade de chuva, em média, é de 30.92%, mas cidades como Alexânia, com 70.0%, Abadiânia e Pirenópolis, ambas com 65.0%, terão chances bem maiores.\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 27.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%