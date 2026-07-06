O Entorno do Distrito Federal terá tempo firme e sem chuva amanhã, terça-feira (7). As temperaturas na região apresentarão um tempo de morno a ameno, com as cidades mais quentes sendo Padre Bernardo, que registrará máxima de 31.7°C, seguida por Vila Boa com 31.0°C e Mimoso de Goiás com 30.5°C. As mínimas serão mais baixas em Santo Antônio do Descoberto, com 10.9°C, e Cabeceiras, que terá mínima de 11.8°C.A umidade relativa do ar na região será moderada, com média em torno de 50.16%. As cidades com maiores índices de umidade noturna são Cabeceiras, com 71.0%, Santo Antônio do Descoberto, com 69.0%, e Valparaíso de Goiás, com 68.0%. A probabilidade de chuva é nula para todas as cidades, com 0.0% de chance de precipitação durante o dia e a noite em toda a área.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.5°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 28.7°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 29.9°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 11.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 28.8°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 27.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 29.5°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 29.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 27.3°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 31.7°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 30.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 29.4°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.1°C, mínima 10.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 10.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 31.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.