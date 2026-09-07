O Entorno do Distrito Federal deve registrar, nesta terça-feira (8), instabilidades no tempo com possibilidade de precipitações ao longo do dia, apresentando uma temperatura máxima média de 27,99°C e mínima média de 19,94°C. Entre as cidades mais quentes, destacam-se Vila Boa, que alcança máxima de 31,5°C, Padre Bernardo, com 30,9°C, e Pirenópolis, com 29,7°C. Em contrapartida, os termômetros mais baixos devem ser verificados em Cristalina, com mínima de 18,1°C, e Novo Gama, que registra 18,3°C.A umidade relativa do ar no território apresenta média de 72,97%, com os maiores índices concentrados em Abadiânia, com 89,0%, Alexânia, com 88,0%, e Corumbá de Goiás, com 87,0%. Quanto à probabilidade média de chuva, que fica em 30,26%, o destaque vai para o município de Abadiânia, que apresenta 75,0% de chances, seguido de perto por Alexânia e Pirenópolis, ambas com probabilidade de 55,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Alexânia: máxima 27,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Cabeceiras: máxima 28,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Cidade Ocidental: máxima 27,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Corumbá de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 50,0%Cristalina: máxima 25,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Formosa: máxima 27,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Luziânia: máxima 28,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Mimoso de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Novo Gama: máxima 25,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 25,0%Padre Bernardo: máxima 30,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 29,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Planaltina: máxima 27,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 55,0%Valparaíso de Goiás: máxima 27,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Vila Boa: máxima 31,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 25,0%Água Fria de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.