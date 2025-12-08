O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva amanhã, terça-feira (9). As temperaturas máximas na região devem ser de 25.3°C em Cocalzinho de Goiás e Vila Boa, e 24.8°C em Luziânia, caracterizando as cidades mais quentes. Já as cidades mais frias serão Águas Lindas de Goiás, com mínima de 17.9°C, e Planaltina, com 18.8°C.\nA umidade média na região ficará em torno de 87.32%, com cidades como Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás registrando os maiores índices, de 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 44.74%, mas algumas localidades terão chances significativamente maiores, como Cristalina, com 75.0%, Planaltina, com 70.0%, e Cocalzinho de Goiás, com 65.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 23.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%