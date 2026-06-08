O Entorno do Distrito Federal terá um tempo marcado por temperaturas elevadas em algumas localidades nesta terça-feira (9). As máximas podem atingir 31.2°C em Padre Bernardo, 30.8°C em Vila Boa e 30.1°C em Mimoso de Goiás. Já as menores temperaturas serão de 13.0°C em Abadiânia e 13.1°C em Santo Antônio do Descoberto.A umidade média na região ficará em torno de 59.66%. Cabeceiras poderá registrar os maiores índices de umidade, alcançando 81.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 10.39%. Água Fria de Goiás e Mimoso de Goiás apresentam as maiores probabilidades de chuva, com 20.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.8°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.1°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.8°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 28.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.2°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 28.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 28.8°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.5°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 30.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.