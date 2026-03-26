Um alerta de tempestades foi emitido para 147 cidades para esta quinta-feira (26). O boletim meteorológico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) prevê instabilidade em praticamente todas as regiões do estado. O gerente do Cimehgo, André Amorim, explicou que o cenário ainda é típico de transição de estação e que a nebulosidade ampla sobre o Brasil Central mantém o risco elevado.\nApesar de estar desfragmentando o corredor de umidade, ele ainda provoca muita nebulosidade que pode convergir para nuvens de chuva e tempestades no período da tarde. Aí vem com raios, rajadas de vento”, pontuou.\nSegundo Amorim, a previsão para esta quinta inclui chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo ultrapassar 50 mm por dia, além de ventos acima de 50 km/h e descargas elétricas — elementos que aumentam a chance de alagamentos, enxurradas rápidas e queda de árvores.