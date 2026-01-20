Um alerta de grande perigo por causa das fortes chuvas atinge 47 municípios de Goiás nesta terça-feira (20). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu o aviso no final da tarde de segunda (19), o acumulado pode ultrapassar 100 milímetros por dia, com intensidade superior a 60 milímetros por hora.\nO Inmet alerta para o risco de alagamentos e transbordamento de rios nas regiões Sul, Central e Noroeste do estado. Entre as cidades afetadas estão Rio Verde, Jataí, São Luís de Montes Belos, Mossâmedes e Firminópolis (confira a lista completa ao final da reportagem).\nA previsão indica chuvas frequentes e volumosas até sexta-feira (23). O fenômeno é causado pelo avanço de uma frente fria vinda da Região Sudeste do país.\nAvanço de frente fria pode trazer chuvas intensas em diversas regiões de Goiás, diz Inmet