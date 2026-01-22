-Temporais e transbordamento em Nova Crixás (1.3364726)\nO Ribeirão Xixá transbordou após recorde de chuva forte em Nova Crixás, no noroeste de Goiás. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) informou ao O POPULAR, nesta quinta-feira (22), que a região do município é a que mais registrou chuva no estado. Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra o alagamento de casas na cidade (veja o vídeo acima).\nMoradores relataram à TV Anhanguera que o trecho do transbordamento dá acesso a condomínios locais de pesca esportiva. No vídeo, é possível ver imóveis com a água quase alcançando a altura das janelas.\nA Prefeitura de Nova Crixás, por meio de nota, informou que monitora permanentemente as áreas de risco. A administração ressalta que são realizadas vistorias técnicas, limpeza de pontos críticos de drenagem e acompanhamento de níveis de água dos ribeirões do município (veja íntegra do comunicado ao final desta reportagem).