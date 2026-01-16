Céu de Goiânia com nuvens carregadas para chuva (Fábio Lima/O Popular)\nO fim de semana em Goiás será marcado pela instabilidade e altos riscos de temporais. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para o risco de tempestades nas regiões central, sudoeste e sul do Estado entre sábado (17) e domingo (18).O alerta se estende a pelo menos 204 municípios goianos.\nA previsão indica que a combinação de altas temperaturas com a chegada de umidade pode resultar em chuvas intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem atingir os 50 km/h.\nEm Goiânia, o sábado deve começar com sol e variação de nebulosidade. Ao POPULAR, André Amorim, gerente do Cimehgo, explicou que a tendência é que as chuvas continuem em diversas partes da Capital, com a formação de áreas de instabilidade favorecendo as pancadas de chuva. A umidade ficará entre 45% e 90%, a máxima poderá chegar a 31°C e a mínima 20°C.