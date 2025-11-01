O número de cidades em alerta para tempestade em Goiás subiu para 177, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). A previsão é de chuvas com rajadas de vento, raios e eventualmente granizo para regiões do estado, neste sábado (1º). Segundo o gerente do órgão, André Amorim, agora a tendência é de muita chuva.\nNos próximos 15 dias as chuvas vão ocorrer aqui nas cidades de Goiás. Então, a expectativa é boa, pois as chuvas vão engrenar gradativamente nessa entrada do mês de novembro", aponta Amorim.\nEle destaca que há uma frente fria oceânica sobre a região central do país, que se espalha por parte do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, além de Goiás. "Ela está organizando e aumentando a nebulosidade sobre o Brasil Central", emenda o meteorologista.