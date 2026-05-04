Uma nova massa de ar polar deve avançar pelo estado a partir do dia 10 de maio, trazendo as temperaturas mais baixas do ano até agora, especialmente para a região sudoeste de Goiás. As mínimas podem chegar a 9°C em cidades como Jataí, Rio Verde e Mineiros na segunda-feira (11), marcando o primeiro resfriamento significativo deste mês, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).\nAo POPULAR, André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), explicou que o fenômeno será marcado pela alta amplitude térmica: enquanto as madrugadas e manhãs exigirão agasalho, o sol deve aparecer ao longo do dia, mantendo as tardes mais quentes.\nSegundo Amorim, o fenômeno é característico do período e não deve trazer chuvas ao estado. Para Goiânia, a expectativa é de um resfriamento moderado. O gerente destacou que as mínimas na capital devem recuar para 17°C, em um movimento que ele classifica como um recuo "não tão grande".