Tempestades com rajadas de vento, raios e granizo devem continuar até o domingo (4) em 189 municípios goianos. Esses fenômenos meteorológicos são resultado da combinação de calor mais umidade aliado ao deslocamento de uma frente fria pela região sudeste do Brasil (veja lista abaixo).\nAndré Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), explica que o deslocamento de frente fria vai organizar a nebulosidade sobre o Brasil Central e assim refletir em Goiás.\n“Ainda assim, a atmosfera vai ficar quente com sensação de abafamento, que todos estão sentindo. Essa característica vai continuar evidente e favorecendo a formação de áreas de instabilidade”, conta André.\nGoiânia\nA capital tem previsão de sol com possibilidade de tempestades isoladas com chuvas de até 50 milímetros (mm) durante o dia, que podem ser acompanhadas de rajadas de ventos de mais de 50 km/h e, eventualmente, granizo. A temperatura máxima pode chegar a 32°C e a umidade relativa do ar deve oscilar de 40% a 90%.