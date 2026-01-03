Goiás deve ter um final de semana com tempestades, ventania, raios e granizo em 215 municípios. O alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que recomenda atenção da população para mudanças rápidas nas condições do tempo.\nOs temporais podem causar chuvas intensas, rajadas de vento, alagamentos e transbordamento de rios e córregos. Há também risco de queda de árvores e danos em áreas urbanas e rurais.\nm Goiânia, a previsão é de sol com pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima deve chegar aos 32°C, com umidade do ar variando entre 40% e 90%.\nTempestades com rajadas de vento devem continuar em 189 municípios goianos no início de 2026, diz Cimehgo; veja lista\nChuva forte provoca estragos na região Noroeste, em Goiânia\nCobertura de shopping desaba durante forte chuva em Caldas Novas; vídeo