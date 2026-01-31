Nuvens carregadas em Goiânia (Wildes Barbosa/O Popular)\nGoiás está em alerta de perigo para tempestades com vento forte e granizo neste final de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou que a condição é causada por uma frente fria que avança pela pela região Sudeste do país. O alerta prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos de até 100 km/h neste sábado (31) e domingo (1º) para o Centro, Leste e Sul goiano.\nA frente fria avança e favorece aquele aumento de nebulosidade sobre o estado de Goiás. A gente está trabalhando (com esse alerta) no final de semana, mas não quer dizer que na próxima semana não terá chuva. As chuvas vão persistir. Essa frente fria forma um corredor de umidade que vai favorecer chuvas durante o dia", afirmou André.