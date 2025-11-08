A expectativa do Cimehgo é que novembro tenha chuvas mais volumosas (Wildes Barbosa/O Popular)\nOs goianos já podem começar a se preparar para o período de chuva, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O órgão emitiu um alerta para o estado, indicando que todas as cidades deverão ser atingidas por fortes tempestades durante o final de semana. O fenômeno climático será impulsionado por um ciclone extratropical, podendo trazer uma combinação perigosa de chuvas intensas.\nSegundo o Cimehgo, há possibilidades de rajadas de vento e alto risco de descargas elétricas e granizo. A combinação do calor persistente com a elevada umidade e cria um cenário ideal para a formação de nuvens carregadas e temporais de grande volume.\nAo POPULAR, André Amorim, gerente do Cimehgo, explicou que o período de chuvas ainda não começou oficialmente em Goiás, já que alguns municípios tiveram pouca chuva. "Tem muito município que ainda não choveu direito. Tem município que só choveu 30 milímetros. Em compensação, tem município que choveu mais de 100. Esse desequilíbrio todo está atrasando a lavoura e fazendo ter que esperar a chuva acontecer", explicou Amorim.