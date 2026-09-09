Um alerta emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) coloca 157 municípios sob risco potencial de tempestades nesta quarta-feira (9). A previsão aponta pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h.\nApesar da instabilidade, o calor continuará predominando no estado, com temperaturas máximas que podem chegar aos 37 °C nas regiões Norte e Oeste.\nNa capital, a previsão é de sol e variação de nebulosidade, com possibilidade de chuva. As temperaturas podem chegar aos 32 ºC e a umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 90%.\nChuvas irregulares devem persistir até o fim da semana em Goiás\nAvanço de frente fria coloca 160 cidades em Goiás em alerta para tempestade com rajadas de vento e granizo; veja lista\nGoiânia tem alerta severo de alagamentos e ventos fortes; veja orientações