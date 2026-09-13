Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) coloca dez municípios goianos sob risco de tempestade até o fim deste domingo (13). O aviso prevê chuvas de até 50 milímetros por dia, queda de granizo e rajadas de vento que podem alcançar 60 km/h, principalmente em cidades das regiões Sul e Sudoeste do estado.\nEmbora o grau de severidade seja classificado como "perigo potencial", há risco de alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.\nO aviso meteorológico inclui recomendações de segurança diante da possibilidade de alagamentos e estragos pontuais, como não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda em caso de rajadas de vento; evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, em caso de dúvidas, procurar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.