Em Goiás, ainda não há previsão de quando as chuvas irão cessar (Wildes Barbosa/O Popular)\nMais de 120 municípios goianos podem ter tempestades nesta quarta-feira (11). De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou que a situação é devido a uma frente fria oceânica e a umidade vindo da região norte do país.\nNa prática, Goiás está com um índice maior de nebulosidade, fazendo com que as manhãs sejam de sol e altas temperaturas. Porém, à medida que as horas do dia vão passando, as nuvens aumentam e ficam mais escuras, ou seja, as nuvens de tempestade começam a se formar.\nNa imagem de satélite feita pelo Cimehgo, é possível ver um canal de umidade saindo da região amazônica, que se estende até o Mato Grosso, atravessa Goiás e segue ao sudeste do Brasil .