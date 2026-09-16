-POP VIDEO TEMPESTADE (1.3456710)\nUm temporal acompanhado de fortes rajadas de vento e chuva de granizo provocou estragos em cidades das regiões sul e sudoeste de Goiás, na tarde desta terça-feira (15). O vendaval causou danos em municípios como Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Goiatuba e Aparecida do Rio Doce (confira o vídeo acima).\nEm Santa Helena de Goiás, uma casa teve parte da estrutura derrubada e deixou quatro pessoas de uma mesma família feridas. Segundo informações da TV Anhanguera, as vítimas eram dois adultos e duas crianças. Elas sofreram ferimentos leves e foram socorridas.\nEm Rio Verde, moradores registraram chuva de granizo na região norte. Já em Santa Helena de Goiás, a força do vento arrancou o telhado de um posto de combustíveis, atingindo a rede elétrica e deixando bairros sem energia, segundo a TV Anhanguera.