Danos causados em Rio Verde durante o temporal (Arquivo pessoal/Tiago Neto)\nUm fenômeno conhecido como "explosão atmosférica" causou ventos de mais de 100 km/h em Rio Verde, no sudoeste goiano. Trata-se de um downburst (termo em inglês), evento climático que aconteceu durante o temporal da última segunda-feira (24). As informações são da meteorologista Elizabete Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).\nConforme a especialista, o downburst ocorre quando uma nuvem de chuva é comprimida dos dois lados por uma massa de ar seco. Essa pressão faz com que toda a água seja liberada de uma única vez, trazendo ventos que podem ultrapassar 160 km/h. A região afetada se estende por mais de quatro quilômetros de largura. Para exemplificar, Elizabete disse que é como se fosse uma caixa d'água explodindo.