Em Goiás, o fenômeno traz chuvas mais volumosas (Wildes Barbosa/O Popular)\nO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou sobre a formação de um ciclone no litoral da região sudeste do país, na madrugada desta sexta-feira (30). Em Goiás, o fenômeno favorece ainda mais o canal de umidade e traz chuvas mais volumosas.\nDe acordo com Elizabete Alves, meteorologista do Inmet, os estados mais afetados pelo fenômeno são Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, mas a condição para formação do canal de umidade em Goiás pode trazer um grande volume de chuvas para o próximo sábado (31), além da possibilidade de granizo.\nSegundo a meteorologista, a condição maior de pancadas de chuva no sábado é na região que faz divisa com o triângulo mineiro, como as cidades de Itumbiara e Catalão, trazendo um volume significativo de chuvas. “Pode chegar a 60mm ou até mesmo 100mm nessa região em termos de quantidade de chuvas em 24 horas”, explica.