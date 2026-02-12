-POP_ChuvaCatalao_120226 (1.3373476)\nA chuva registrada em Catalão na última terça-feira (10) assustou os moradores da cidade do sul goiano. Imagens mostram pedaços da estrutura metálica de uma construção voando durante uma forte rajada de vento (assista ao vídeo acima).\nAo POPULAR, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, disse que foram registrados 50 milímetros de chuva na cidade de Catalão, na ocasião.\nPrevisão do tempo na região Sudeste para quinta-feira (12)\nObras em áreas de alto risco em Goiânia deverão custar R$ 450 milhões\nGoiano, esposa e filhos morrem soterrados após deslizamento atingir casa em MG\nNas imagens é possível ver as fortes rajadas de vento balançando as árvores e a fiação elétrica. Além disso, um painel publicitário chega a ser derrubado com a ventania. Durante a filmagem, transformadores explodem e assustam as pessoas.