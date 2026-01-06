Quando o celular emite um sinal sonoro após uma mensagem da Defesa Civil, a dúvida é comum: devo me preocupar? Procurar abrigo? Nesse período de fortes chuvas em Goiás, entender a diferença entre os alertas de emergência enviados pelo órgão é primordial para garantir a segurança da população durante as tempestades. Enquanto o alerta severo funciona como um sinal amarelo, preventivo, o alerta extremo, com sinal sonoro intenso, chega como um sinal vermelho, indicando risco iminente.\nA principal diferença entre os dois alertas é a urgência. Segundo informações da Prefeitura de Goiânia, o alerta severo, emitido quando há previsão de chuvas moderadas ou fortes, ocorre quando o volume atinge 10 milímetros (mm) em 10 minutos. Ele é o primeiro estágio e tem caráter preventivo, com o objetivo de permitir que a população se planeje e evite deslocamentos a locais em risco.