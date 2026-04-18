O feriado de Tiradentes deve ser marcado por pancadas de chuva em todo o estado de Goiás, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). A previsão é de que os próximos dias sejam de chuvas isoladas, porém com potencial para serem localmente fortes.\nDe acordo com o boletim do Cimehgo, neste primeiro dia de feriadão (18), todas as regiões do estado têm previsão de pelo menos 10 mm/h de chuva. Apesar disso, as máximas ficam acima dos 33°C.\nFeriado de Tiradentes: Veja o que abre e o que fecha na Grande Goiânia\nChuva e frente fria chegam a Goiás após bloqueio atmosférico perder força\nPara os próximos dias do feriadão, a tendência, segundo o Cimehgo, é de sol e variação de nebulosidade, por conta do avanço do fluxo de umidade vindo da Região Amazônica. Dessa forma, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas e irregulares, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios em todo o estado de Goiás.