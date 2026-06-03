O feriado de Corpus Christi em Goiás será de contrastes térmicos, com termômetros variando mais de 15°C em poucas horas, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas (Cimehgo). Em Goiânia, a previsão é de que o dia comece com 12,4°C e atinja os 30°C durante a tarde.\nAo POPULAR, André Amorim, gerente do Cimehgo, informou que esse padrão de 'manhãs frias e tardes quentes' deve se estender por todo o final de semana, acompanhado de um alerta crítico para a baixa umidade do ar.\nO prognóstico para o feriado e também para o final de semana será de manhãs frias, tardes quentes e umidade relativa do ar baixa. É um período bem extenso, então, para quem vai viajar, o ideal é procurar levar o agasalho na mala”.\nChuva com granizo surpreende moradores em cidades de Goiás; vídeo\nChegada do tempo frio acende alerta para gripes e alergias em Goiás