Frio deve seguir até a próxima quarta-feira (13) (Diomício Gomes/O Popular)\nA primeira massa de ar polar do ano chegou ao Brasil Central nesta segunda-feira (11), derrubando as temperaturas em Goiás e fazendo com que os goianos retirassem os casacos do armário. O fenômeno deve durar pelo menos até quarta-feira (13), segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim.\nPara esta terça-feira (12), o Cimehgo prevê aumento gradual de nuvens em grande parte do estado, com maior intensidade nas regiões Sudoeste, Sul e Central. De acordo com Amorim, ainda não há previsão de frio intenso para depois de quarta-feira.\nEmbora o sol apareça, haverá variação de nebulosidade ao longo do dia. No Centro-Sul goiano, a temperatura mínima cairá ainda mais devido ao avanço do ar polar.