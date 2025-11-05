Agentes da Defesa Civil na sede do órgão (Divulgação/Prefeitura de Goiânia/ Alex Malheiros)\nA Defesa Civil de Goiânia implementou um novo sistema para melhorar a comunicação e a segurança da população em áreas de risco. A partir deste mês, moradores da capital receberão alertas em seus celulares sempre que houver algum risco iminente, tais como tempestades, alagamentos, vendavais ou até mesmo deslizamentos de terra.\nA tecnologia, que utiliza a transmissão por Cell Broadcast (CBS), foi desenvolvida para enviar mensagens de emergência de forma rápida e em tempo real. O alerta chega mesmo em aparelhos no modo silencioso, sem a necessidade de aplicativo ou desbloqueio da tela.\nAlém disso, as notificações orientarão a população sobre como agir em casos extremos. De acordo com a Defesa Civil, o objetivo é garantir que os cidadãos tenham tempo suficiente de se preparar e tomar medidas preventivas, como: se abrigar em locais seguros ou evitar áreas de alagamento.