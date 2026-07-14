As manhãs frias no estado devem continuar ao longo da semana. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, isso se deve a uma massa de ar frio que avança pelo Brasil Central. Com isso, várias cidades podem registrar mínimas de 12°C ou menos nos próximos dias. Algumas delas são:\nItumbiara;\nJataí;\nRio Verde;\nQuirinópolis;\nSão Simão;\nPires do Rio;\nEdéia;\nCatalão;\nMineiros;\nParaúna;\nCristalina.\nAndré também explicou que, após a passagem de uma frente fria - que ocorreu na última semana e trouxe chuvas isoladas -, uma massa de ar frio de origem polar consegue avançar pelo país. Esse ar polar funciona como um "pulso" que se estabelece na região logo após o afastamento da frente para o oceano. No entanto, por ser um ar seco e pelo período do ano, ele não consegue manter a temperatura baixa durante todo o dia.